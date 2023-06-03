خبرٌ يهمّكم عن طقس لبنان.. هذا ما ستشهده الحرارة

تنحسر الكتل الهوائية الحارة التي تضربُ لبنان تزامناً مع انخفاض متوقع بدرجات الحرارة، فيما يستمر الغبار في الجوّ اليوم السبت مع رياح نشطة.

ووسط ذلك، فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة في الأيام المقبلة الى ما دون المعدلات الموسمية.

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تفاصيل طقس اليوم السبت:

- الحرارة: تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين 20 و 30 ساحلاً وبين 14 و 30 بقاعاً وبين 16 و 27 على الـ1000 متر.

- الجو: قليل السحب ومغبر ويتشكل ضباب خفيف ومحلي على الجبال بعد الظهر

-الرياح: جنوبية غربية قوية نسبياً وسرعتها بين 30 و60 كم/س

-الرطوبة السطحية: ساحلا بين 60 و85%

– الضغط الجوي السطحي : 1015 hpa

- الرؤية متوسطة

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الأحد:

طقس مستقر ومعتدل فيما الجو غائم جزئياً ويتشكل الضباب على الجبال والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين 19 و 26 ساحلا وبين 11 و 25 بقاعاً وبين 14 و 23 على الـ 1000 متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و30 كم/س.



الاثنين:

طقس مستقر ومعتدل فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئياً ويتشكل والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين 19 و 26 ساحلاً وبين 11 و 25 بقاعاً وبين 14 و 23 على الـ1000 متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و 30 كم/س.