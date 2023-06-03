جعجع التقى وفداً من لجنة اللامركزية الإدارية في نقابة المحامين

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التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب لجنة اللامركزية الإدارية في نقابة المحامين ترأسها المحامي فادي بركات وضمّت المحامين : خالد العماد ، باسم الحوت ، فادي طنوس ، ميشال نعمه ، ممتاز سليمان ، كارولين كرم ، دنيز كرم ابو معشر وأحمد العمري ، في حضور عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت مايا الزغريني ، رئيس مجلس الشرف في الحزب فادي مسلم ، رئيس مصلحة المهن القانونية في الحزب ألبير يمين، منسق منطقة بيروت ايلي شربشي، نائب رئيس مصلحة المهن القانونية ميلاد تابت ، المحامي كميل طانيوس ود. ايلي الياس.وقد بحث المجتمعون في آخر ما توصلّت اليه اللجنة في دراستها لقانون اللامركزية