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لبنان

جعجع التقى وفداً من لجنة اللامركزية الإدارية في نقابة المحامين

Lebanon 24
03-06-2023 | 03:24
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التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب لجنة اللامركزية الإدارية في نقابة المحامين ترأسها  المحامي فادي بركات وضمّت المحامين : خالد العماد  ، باسم الحوت ، فادي طنوس ، ميشال نعمه ، ممتاز سليمان ، كارولين كرم ، دنيز كرم ابو معشر وأحمد العمري ،  في حضور  عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت مايا الزغريني ، رئيس مجلس الشرف في الحزب فادي مسلم ، رئيس مصلحة المهن القانونية في الحزب ألبير يمين، منسق منطقة بيروت ايلي شربشي، نائب رئيس مصلحة المهن القانونية ميلاد تابت ، المحامي كميل طانيوس ود. ايلي الياس. 
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وقد بحث المجتمعون في آخر ما توصلّت اليه اللجنة في دراستها لقانون اللامركزية
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