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لبنان
بعد إنتشار فيديو يطالها.. توضيحٌ عاجل من بلدية بيروت
Lebanon 24
03-06-2023
|
03:31
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عطفاً على التقرير المصور الذي يتم تداوله على عدد من المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان " بلدية بيروت ... تصب في تل أبيب" ، وحرصاً من بلدية بيروت على إيصال الحقيقة كاملة، أوضحت دائرة العلاقات العامة في البلدية الوقائع في الرد المبين أدناه وهو التالي:
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"إن الموقع الالكتروني العائد لبلدية بيروت والمعرف عنه على صفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات عديدة هو www.beirut.gov.lb وهذا الموقع كان قيد الانشاء ولم يتم تفعيله بعد. أما الموقع المزيف الذي تحدث عنه التقرير المصور المشار اليه أعلاه هو beirut-municipality.com ولا علاقة لبلدية بيروت به لا من قريب او بعيد كما أن الشعار المستعمل في الموقع المزيف ليس شعار بلدية بيروت وتم تعديله ليكون مشابه للشعار الرسمي للبلدية.
2- باستطاعة أي كان شراء الـ Domain من خلال مواقع عديدة تحت أي عنوان أو مسمى واستعماله في أساليب غير شرعية ولغايات غير بريئة تصب كلها في خانات عديدة منها الابتزاز، القدح والذم، تشويه السمعة، انتحال الصفة وغيرها من الامور من شأنها أن تهدد السلم الأهلي كما كان مراد ممن قام بإنشاء الموقع الالكتروني المزيف لمحاولة الصاق صفة العمالة مع العدو الإسرائيلي .
3- ستتخذ بلدية بيروت أمام القضاء صفة الادعاء الشخصي على من قام بإنشاء تلك الصفحة المزورة وانتحال صفة واسم بلدية بيروت وشكك في وطنية القيمين عليها والعاملين فيها من خلال إلكتروني مزور يوحي أنه الموقع الالكتروني الرسمي لبلدية بيروت".
وأهابت بلدية بيروت بالوعي الكبير لدى أهالي وسكان مدينة بيروت وكافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدم الانجرار وراء تلك الشائعات والأخبار المفبركة التي من شأنها أن تشوه صورة العاصمة وأم الشرائع بيروت.
وتمنت على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي تكون قد تسرعت ونشرت هذا التقرير المغلوط والغير صحيح، التأكد منه قبل نشره او تداوله بين العامة واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال دائرة العلاقات العامة المصدر الرسمي الوحيد المخول نشر الأخبار والبيانات العائدة لبلدية بيروت، كي لا يتكرر نشر مواد غير صحيحة تتضمن اتهامات باطلة قد تشوه سمعة المدينة.
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