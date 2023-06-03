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لبنان

في طرابلس... اصوات مفرقعات نارية واطلاق نار

Lebanon 24
03-06-2023 | 03:53
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أفادت مندوبة "لبنان 4" عن سماع  اصوات مفرقعات نارية واطلاق نار بالهواء، في محلة "شارع عزمي" في طرابلس.
 
وفقا للمعلومات فان اطلاق النار والمفرقعات النارية، جاء ابتهاجاً بعد اخلاء سبيل احد المواطنين. 
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طرابلس

اطلاق نار

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