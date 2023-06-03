في طرابلس... اصوات مفرقعات نارية واطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 4" عن سماع اصوات مفرقعات نارية واطلاق نار بالهواء، في محلة "شارع عزمي" في طرابلس.

وفقا للمعلومات فان اطلاق النار والمفرقعات النارية، جاء ابتهاجاً بعد اخلاء سبيل احد المواطنين.