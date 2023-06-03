رقمٌ يكشف.. هكذا تبدّلت الأسعار في لبنان بين الـ2022 والـ2023

كشف نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد أنَّ "أسعار سلع السلة الاستهلاكية للمواطن انخفضت بنسبة 7.3% بين آذار 2022 وآذار 2023، أي بعد دولرة الاسعار، لتعود وتستقر في الأسابيع القليلة الماضية.

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