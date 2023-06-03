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لبنان

رقمٌ يكشف.. هكذا تبدّلت الأسعار في لبنان بين الـ2022 والـ2023

Lebanon 24
03-06-2023 | 03:55
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كشف نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد أنَّ "أسعار سلع السلة الاستهلاكية للمواطن انخفضت بنسبة 7.3% بين آذار 2022 وآذار 2023، أي بعد دولرة الاسعار، لتعود وتستقر في الأسابيع القليلة الماضية.
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم السّبت، لفت فهد إلى أنّ السلة الغذائية هي التي تُحدّد تغير الأسعار والإستقرار، موضحاً أنَّ المنافسة تلعب دوراً أساسياً في انخفاض وثبات أسعار السلع، كما أن أسعار السلع مرتبطة بسعر صرف الدولار ساعة بساعة.
 
 
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