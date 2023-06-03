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لبنان

دعوةٌ من "الخارجية الفرنسية" إلى بيروت: لرفع الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس

Lebanon 24
03-06-2023 | 04:42
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دعت وزارة الخارجية الفرنسية نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس، رامي عدوان، لتسهيل التحقيق الذي يطاله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة في حق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في العاصمة الفرنسية.
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ومساء الجمعة، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليق لوكالة "فرانس برس" إلى أنه "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أنه من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".

وكانت "فرانس برس" قالت، الجمعة، إن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً، بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة، يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من التحقيق أن المشتكية الأولى، تبلغ 31 عاماً، وقد تقدمت، في حزيران من عام 2022، بشكوى قالت فيها وفق نص المحضر لدى الشرطة إنها تعرضت للاغتصاب، بشهر أيار سنة 2020، في شقة خاصة تابعة للسفير، رامي عدوان، سفير لبنان لدى باريس، منذ عام 2017.

والمشتكية الثانية، تبلغ 28 عاما، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل لدى السفارة بصفة متدربة، في عام 2018، وقد تقدمت بشكوى، في شباط الماضي، لتعرضها، بحسب قولها، لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت عن رفضها إقامة علاقة جنسية.

وقال الوكيل القانوني للسفير، المحامي كريم بيلوني، إن موكله "ينفي كل اتهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي".
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