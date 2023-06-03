في حلبا... أطلق النار على نفسه أمام مركز طبيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "ح.ع" أطلق النار على نفسه أمام مدخل مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا - عكّار، وقد اُصيب في رجله.



وعُلم أنّ الأسباب تعود لخلفيّة إسقاط حقّ في مقتل ع.ال.ع، بعدما تعرّض للضرب في بلدة تلّ معيان.