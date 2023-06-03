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لبنان

اعتصام لنقابة عمال المخابز أمام مراكز الضمان الاثنين

Lebanon 24
03-06-2023 | 05:21
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رأت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، أنّ "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكسب للعمال وحق مقدس للمضمونيين والقلعة التي يلجأون اليها في خريف العمر لحمايتهم من الحاجة والعوز للدواء وادوية الامراض المزمنة والمستعصية والموت في البيوت لعدم القدرة على تحمل التكاليف الباهظة لدخول المستشفيات وشراء المستلزمات الطبية بسبب الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، لذلك نعلن وقوفنا وتضامننا مع نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجميع الموظفين في كافة فروع الضمان الاجتماعي للحصول على حقوقهم وبخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الراهنة". 
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وإذ أعلنت تقديرها معاناة الموظفين في فروع الضمان كافة نتيجة الازدحام وقلة عدد الموظفين، طالبت مجلس الادارة بالاستمرار بتقديماته، و"نطالبه بالعمل على اعادة قيمة تعويضات نهاية الخدمة لما كانت عليه بسبب فقدان القيمة الشرائية للعملة الوطنية". 
 
ودعت جميع المضمونين، من العمال والموظفين وبخاصة عمال المخابز والافران، الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام أمام المركز الرئيسي في بيروت وطى المصيطبة وأمام  مراكز الضمان الاجتماعي في كافة المناطق، "دفاعا عن الضمان الاجتماعي وحقوق الموظفين والمضمونين، يوم الاثنين في الخامس من الحالي عند التاسعة صباحًا". 
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