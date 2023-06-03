بعملية نوعية.. شعبة المعلومات تكشف هوية أفراد عصابة سرقة

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:بنتيجة المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الأسلاك الكهربائية عن أعمدة الكهرباء والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء في محلة المشرف.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الفنية والاستعلامية لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويتهم، وهم كل من:-ع. م. (مواليد عام 2002، سوري) الرأس المدبر- ع. إ. (مواليد عام 1995، سوري)- م. ع. (مواليد عام 1995، سوري)- ي. ع. (مواليد عام 2001، سوري)بتاريخَيْ 18و19-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذّت دوريات الشعبة مداهمات في محلة المشرف نتج عنها توقيفهم، وضبط بحوزة الأول دراجة آلية لون جردوني دون لوحات تستخدم في عملياتهم، وأدوات يستعملونها في السرقة. بتفتيش مستودع عائد للثالث تم ضبط /9/ قواطع وكابلات كهربائية مسروقة.بالتحقيق معهم، اعترف الأول بأنه الرأس المدبّر لعصابة سرقة كابلات وقواطع كهربائية من غرف الكهرباء في محلة المشرف، وأنه نفّذ برفقة الآخرين أكثر من /5/ عمليات سرقة في المحلة مستخدمين الدراجة الآلية وأدوات السرقة التي تم ضبطها. واعترف البقية بما نسب إليهم.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.