كلام بارز من بولا يعقوبيان بشأن ترشيح أزعور.. هذا ما كشفته

أشارت النائبة بولا يعقوبيان في حديث لـ"الجديد" إلى أنه لم تُستكمل بعد المداولات مع الوزير السابق جهاد ازعور ولا يوجد أي قرار بالنسبة لعدد من النواب التغييريين.

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