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لبنان

كلام بارز من بولا يعقوبيان بشأن ترشيح أزعور.. هذا ما كشفته

Lebanon 24
03-06-2023 | 06:30
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أشارت النائبة بولا يعقوبيان في حديث لـ"الجديد" إلى أنه لم تُستكمل بعد المداولات مع الوزير السابق جهاد ازعور ولا يوجد أي قرار بالنسبة لعدد من النواب التغييريين. 
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