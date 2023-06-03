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لبنان

أيوب: أزعور ليس مرشح مواجهة ولا مبرر لبري بعدم الدعوة إلى جلسة لإنتخاب رئيس

Lebanon 24
03-06-2023 | 06:37
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قالت عضو كُتلة "الجمهوريّة القوية" النائب غادة أيوب إنه "كحدّ اقصى حتى يوم الإثنين، سيتمُّ الإعلان عن موقف المعارضة بالذهاب نحو ترشيح الوزير السّابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية"، مُشيرةً إلى أنَّ التلاقي واضح بين مُختلف قوى المعارضة.
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم السبت، لفتت أيوب إلى أن "النائب ميشال معوّض كان مرشحاً جدياً للرئاسة من قبل المُعارضة"، وأضافت: "شاركنا بـ11 جلسة وكان عندنا مرشح فيما الفريق الآخر كان ينسحب من الجلسات وكان يستخدم الورقة البيضاء ولم ينتخب في أيّ مرة رئيس تيار المرده سليماة فرنجية". 
وتابعت: "معركتنا الانتخابية كلها كانت ضد حزب الله تحديداً ليس كحزب سياسي لبناني بل ضد انتمائه الى محور يعطي الأجندة الموجودة في لبنان ويريد أن يبقي الساحات مفتوحة".
كذلك، فقد رأت أيوب أنه "لا مُبرر اليوم لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرة أنَّ كل التبريرات سقطت الآن وجهاد أزعور ليس مرشح مواجهة، وأكملت: "سليمان فرنجية ليس ميشال عون، والمعطيات على الأرض والمعطيات الخارجية ما عادت تسمح لحزب الله بالإستمرار بأداء ذات اللعبة. 
وفي سياق حديثها، أشارت أيوب إلى أنَّ "التيار الوطني الحر لا يريد مرشح ممانعة ولا مرشح مجابهة لرئاسة الجمهورية"، وقالت: "بترشيح جهاد أزعور نجحت المعارضة باسقاط ترشيح فرنجيّة".

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