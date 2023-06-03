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لبنان
لبنانيّون شعروا بهزّة أرضيّة
Lebanon 24
03-06-2023
|
07:57
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أفاد رئيس مجلس الادارة، المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام بتسجيل هزة خفيفة بعد ظهر اليوم، في منطقة قاع الريم الجبلية.
وشدد على أنه" لا داعي للخوف والهلع ، اذ ليس هناك ما يدعو لحدوث هزات أخرى".
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هزة
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