سليمان: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

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قال عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب محمد سليمان خلال استقباله شخصيات سياسية وبلدية وهيئات اجتماعية: "نحن نجدد المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت والإستفادة من الحراك العربي والدولي لإنتخاب هذا الرئيس لأن هذه الفرصة لا تأتي بكل يوم، اليوم الفرصة متاحة جدا وعامل الوقت ضروري وأي تأخير سينعكس سلبا على الوضع العام، ونحن نريد جلسة جدية لإنتخاب رئيس جمهورية".وأضاف: "لا نريد جلسة استعراضية كما سبق وحصل، لأن الوضع الإقتصادي متأزم جدا، والناس لا تستطيع أن تكمل بهذا الوضع على المستويات الإجتماعية والصحية والإقتصادية والمالية كافة".وتابع: "نحن اليوم نريد رئيسا ينهض بالوضع الإقتصادي والمعيشي الصعب جدا، لذا نريد رئيسا يلقى بدعم عربي ودولي لمواجهة كل هذه التحديات. بدون هذا الدعم لا نستطيع النهوض وخاصة أن الوضع متأزم جدا، لذلك نؤكد على انتخاب الرئيس بأقصى سرعة".وختم: "نحن كتكتل الإعتدال، ندعو إلى ذلك بأسرع وقت ولن نتأخر عن أي جلسة جدية لإنتشال البلد مما هو فيه".