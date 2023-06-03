ميقاتي وعقيلته يُشاركان في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته الى العاصمة التركية انقرة بعد ظهر اليوم بدعوة رسمية لحضور حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لولاية رئاسية جديدة.وقد انضم الى الوفد سفير لبنان في انقرة غسان المعلّم.وهنأ الرئيس ميقاتي الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات، متمنيا للشعب التركي الصديق الخير والوئام.ونوّه بالعلاقات الوطيدة بين لبنان وتركيا، شاكرا الرئيس التركي على مبادراته المستمرة لدعم لبنان والوقوف الى جانبه.