في الميناء... إشكال وإطلاق نار على طريق المرفأ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال تخلله اطلاق نار في الهواء في مدينة الميناء، على طريق المرفأ، بالقرب من احدى أراضي البور في المحلة المذكورة، من دون تسجيل اصابات.





وافادت المصادر ان اطلاق النار ناتج عن خلاف شخصي.

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