إجتماعٌ تنسيقي بين جنبلاط ووفد من عرب 48 في قبرص

عقد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من عرب 48 من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مدينة لارنكا في قبرص، بمشاركة النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي والسيدة نورا جنبلاط.

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