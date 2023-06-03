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لبنان

إنتخاب ضاهر أبو ضاهر رئيساً لرابطة مخاتير الضنية

Lebanon 24
03-06-2023 | 09:25
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انتخب ضاهر أبو ضاهر رئيساً لرابطة مختاري الضنية، في جلسة عقدت لهذه الغاية في مقر الرابطة ببلدة سير ـ  الضنية. كما انتخبت الرابطة هيئة إدارية جديدة لها جاءت على الشكل التالي: ضاهر أبو ضاهر (رئيساً)، ساسين عون (نائباً للرئيس)، عمار صبرة (أميناً للسر)، أحمد محمد (أميناً للصندوق)، يوسف الشيخ (محاسباً)، مصطفى الصمد (ممثلاً للرابطة تجاه الحكومة)، وحمودة حمودة، أحمد علي، عدنان حمدان، مارون مخايل، محمد بكور، جميل الشامي، عبد الناصر عمار، عمر الحايك وأكرم حمود (أعضاء).
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