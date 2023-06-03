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لبنان

العبسي بعد لقائه بوشكيان: لا تراجع عن الموقف كما اوحى به بيانه

Lebanon 24
03-06-2023 | 08:00
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رد بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، على بيان وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، وجاء في الرد: "خلافا لما أوحى به بيان الوزير، فان غبطته  كان  على موقفه المبني على دراسات قانونية والمطالب بالعودة عن قرار حكومة تصريف الأعمال  إحالته إلى المجلس التأديبي خلافا للدستور والقوانين التي تحكم عمل حكومة تصريف الأعمال وتخصها بإجراءات محدودة للغاية بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية". 
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وكان العبسي التقى في المقر البطريركي في الربوة، الوزير بوشكيان، واستمع منه إلى وجهة نظره حول ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وعن طبيعة عمل حكومة تصريف الأعمال، وفي ما خص قضية المدير العام لوزارة الصناعة السيد داني جدعون. 
 
وفي الاطار نفسه، التقى العبسي السيد جدعون، واستمع منه إلى حيثيات القرار الذي اتخذ بحقه، مؤكدا "رفض الطائفة للظلم أيا كانت طائفة الظالم أو المظلوم وإصرارها على تطبيق القوانين في كل مرافق الدولة". 
 
الى ذلك، استقبل العبسي وفدا من "التيار الوطني الحر"، ضم نائبة الرئيس للشؤون السياسية مي خريش، غابي جبرايل، بسام نصرالله، ميشال أبو نجم وروني جدعون واستلم منهم نسخة عن الخطاب الذي ألقاه الوزير جبران باسيل أمام البرلمان الإيطالي حول الهجرة والنزوح والوجود المسيحي في الشرق الأوسط.
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