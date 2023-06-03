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لبنان

دوريّة إسرائيليّة تُلقي قنبلة وتُطلق النار... ما الذي حصل بمحاذاة السياج الحدودي؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 09:39
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أفاد مراسل قناة "المنار" علي شعيب، أنّ دورية إسرائيلية معادية، ألقت قنبلة دخانية وأطلقت ثلاث رصاصات في الهواء، لترهيب أحد رعاة الماشية أثناء رعي قطيعه بمحاذاة السياج الحدودي لمستعمرة "المطلة".
 
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