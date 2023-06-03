دوريّة إسرائيليّة تُلقي قنبلة وتُطلق النار... ما الذي حصل بمحاذاة السياج الحدودي؟

أفاد مراسل قناة "المنار" علي شعيب، أنّ دورية إسرائيلية معادية، ألقت قنبلة دخانية وأطلقت ثلاث رصاصات في الهواء، لترهيب أحد رعاة الماشية أثناء رعي قطيعه بمحاذاة السياج الحدودي لمستعمرة "المطلة".

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