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لبنان

أحد المطلوبين للقضاء بجرائم متنوّعة في قبضة قوى الأمن

Lebanon 24
03-06-2023 | 10:37
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة–الشمال في وحدة الشرطة القضائيّة لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت قوّة من هذا المكتب، بتاريخ 27-05-2023 من توقيف أحد المطلوبين للقضاء في بلدة عين الذهب ويُدعى:
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- أ. ع. (مواليد عام 1987، لبناني الجنسيّة)

المطلوب بجرائم محاولة قتل، وسرقة، ومعاملة عناصر عسكريّة بالشدّة، وتجارة أسلحة، وضرب وإيذاء.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
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