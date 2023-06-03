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لبنان
مولوي: 650 مليار ليرة ستوزّع قريباً على البلديات
Lebanon 24
03-06-2023
|
10:55
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أبلغ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، رؤساء البلديات، أن عائدات عام 2021 من الصندوق البلدي المستقل والبالغة 650 مليار ليرة أصبحت موجودة في المجالس المحلية وقريباً ستوزّع على البلديات من الصندوق البلدي، لافتاً إلى أن الصندوق البلدي المستقل ليس موجوداً في وزارة الداخلية إنما في وزارة المالية ومحاسبته غير ممسوكة وفقا للاصول، وان كل الدفعات التي تصدر عنه تشكل سلبا عليه، والدخل الذي يأتي إليه من الكهرباء والهاتف والخلوي وبعض الايرادات لا تدخل في حسابات هذا الصندوق.
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كلام مولوي جاء خلال لقائه رؤساء الاتحادات ورؤساء بلديات الجنوب في سراي صيدا الحكومي بحضور محافظ الجنوب منصور ضور ورؤساء الاجهزة الامنية.
ووصف مولوي، الوضع الاقتصادي والمالي للدولة والبلديات والمواطنين بـ"الصعب، بسبب انخفاض العملة الشرائية مما يؤثر على عمل وقدرة البلديات وعلى زيادة ايراداتها"، داعياً إلى الابتعاد عن الخلافات المناطقية والسياسية والحزبية، مشيدا بحالة الاستقرار والامن التي تنعم بها مناطق الجنوب وقدرتها على تأمين الحد الادنى والضروري من الخدمات للمواطنين رغم كل الظروف الصعبة.
وعن التعدي على الاملاك العامة في بعض المناطق، دعا المولوي البلديات والقوى الامنية الى "تحمل مسؤولياتها والتشدد في قمع المخالفات ووقف التعدي على املاك الدولة".
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