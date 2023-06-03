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لبنان

بيانٌ من "الخارجية" بعد اتهام سفير لبنان في فرنسا بـ"الإغتصاب".. ماذا أعلنت؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 11:22
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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، عطفاً على ما يتمّ تداوله في وسائل الاعلام اللبنانية والفرنسية عن ملاحقات قضائية في باريس بحق سفير لبنان رامي عدوان، عن "حرصها الأكيد على التعاطي المسؤول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة وتمثيلها الدبلوماسي المعتمد في العالم ومن ضمنه لدى الجمهورية الفرنسية".
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وقررت الوزارة "إستعجال ايفاد لجنة تحقيق برئاسة الامين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش الى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع الى إفادات موظفي السفارة، من دبلوماسيين وإداريين، ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا، ليبنى عندها على الشيء مقتضاه القانوني المناسب بما يصون المصلحة العامة".
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