معلومة جديدة تُكشف عن قضية سفير لبنان في فرنسا.. هذا ما سيجري

علم "لبنان24" من مصادر معنيَّة أنّ المخرج الحالي لقضيّة السَّفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان يقضي بمنحه إجازة وتكليف شخص آخر إدارة شؤون السَّفارة إلى حين إنتهاء التحقيقات في هذا الملف.
ووفق معلومات "لبنان24"، فإنَّه لا تواصل حتى السَّاعة بين وزارة الخارجيّة اللبنانية والسُّلطات الفرنسيَّة المعنيَّة.
بيانٌ من الخارجية
وعطفاً على ما يتمّ تداوله في وسائل الاعلام اللبنانية والفرنسية عن ملاحقات قضائية في باريس بحق عدوان، أعربت وزارة الخارجيّة عن "حرصها الأكيد على التعاطي المسؤول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة وتمثيلها الدبلوماسي المعتمد في العالم ومن ضمنه لدى الجمهورية الفرنسية".
وقررت الوزارة "إستعجال ايفاد لجنة تحقيق برئاسة الامين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش الى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع الى إفادات موظفي السفارة، من دبلوماسيين وإداريين، ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا، ليبنى عندها على الشيء مقتضاه القانوني المناسب بما يصون المصلحة العامة".