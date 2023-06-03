معلومة جديدة تُكشف عن قضية سفير لبنان في فرنسا.. هذا ما سيجري

علم "لبنان24" من مصادر معنيَّة أنّ المخرج الحالي لقضيّة السَّفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان يقضي بمنحه إجازة وتكليف شخص آخر إدارة شؤون السَّفارة إلى حين إنتهاء التحقيقات في هذا الملف.

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ووفق معلومات "لبنان24"، فإنَّه لا تواصل حتى السَّاعة بين وزارة الخارجيّة اللبنانية والسُّلطات الفرنسيَّة المعنيَّة.

بيانٌ من الخارجية