"المعارضة" تجتمع في دارة معوّض غداً.. ومؤتمرٌ صحفي مُرتقب

أفادت معلومات صحفية بأنه من المقرّر أن تعقد كُتل المعارضة إلى جانب نوابٍ من المستقلّين والتغييريين، مؤتمراً صُحفياً يوم غدٍ الأحد عند الساعة 6 مساءً من دارة النائب ميشال معوّض.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ هذا المؤتمر يأتي بعد تواصل حصل خلال الـ24 ساعة الماضية بين المعارضة وبعض النواب وتكتل "لبنان القوي"، إذ تمّ التوافق على تنسيق الخطوات وإعلان مواقف بشأن التقاطع على إسم مُرشّح لرئاسة الجمهوريّة.

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