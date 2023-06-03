Advertisement

لبنان

"تشنّج كبير".. ماذا يجري في أوساط نواب التغيير؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-06-2023 | 13:34
A-
A+
Doc-P-1073894-638214213944930206.jpg
Doc-P-1073894-638214213944930206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت معلومات "لبنان24" أنّ منسوب الإنقسام الحاد إزداد في أوساط نواب التغيير بشأن ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهوريَّة، مشيرة إلى أنَّ الإتصالات تكثفت بين هؤلاء النواب للوصول إلى صيغة مُشتركة بشأن الترشيح المُرتقب، إلا أنه لا نتيجة إيجابيّة حتى الساعة.
Advertisement
 
ولفتت المصادر إلى أنه كانت هناك تمنّيات من أوساط هؤلاء النواب لتأجيل إعلان ترشيح أزعور ريثما تكتمل صورة الإتصالات، موضحة أنّ هناك أجواء  امتعاض وتشنّج لدى بعض نواب التغيير من إشاعة كلامٍ عن حصول "تحالفٍ خفي" لزملاء لهم مع "التيار الوطني الحر" يتحدّد حصراً في تبني ترشيح أزعور. 
 
مصدرٌ نيابي في كتلة "التغيير" قال لـ"لبنان24" إنه لا "صيغة مشتركة حتى الآن بشأن الترشيح المزعوم"، موضحة أنّ هناك مواقف تجلت بشكل مباشر من بعض النواب وأساسها رفض خيار أزعور، بينما هناك أطراف أخرى أيّدت ذلك.
وبحسب المصدر، فإنّ النقاش يتمحور الآن حول أزعور حصراً، ولم يتمّ البحث في أيّ أسماء أخرى للرئاسة في الوقت الرّاهن.
 
مؤتمرٌ صحفي للمُعارضة
 
في غضونِ ذلك، أفادت معلومات صحفية بأنه من المقرّر أن تعقد كُتل المعارضة إلى جانب نوابٍ من المستقلّين والتغييريين، مؤتمراً صُحفياً يوم غدٍ الأحد عند الساعة 6 مساءً من دارة النائب ميشال معوّض.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ هذا المؤتمر يأتي بعد تواصل حصل خلال الـ24 ساعة الماضية بين المعارضة وبعض النواب وتكتل "لبنان القوي"، إذ تمّ التوافق على تنسيق الخطوات وإعلان مواقف بشأن التقاطع على إسم مُرشّح لرئاسة الجمهوريّة. 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:02 | 2023-06-03
22:59 | 2023-06-03
23:07 | 2023-06-03
23:09 | 2023-06-03
23:35 | 2023-06-03
23:33 | 2023-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website