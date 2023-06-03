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لبنان
ميقاتي شارك في حفل تنصيب أردوغان لولاية جديدة في تركيا
Lebanon 24
03-06-2023
|
14:41
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شاركَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته في حفل تنصيب الرّئيس التركي رجب طيّب أردوغان لولاية رئاسية جديدة، اليوم السبت.
وحضر الحفل الذي أقيمَ في القصر الرئاسي بأنقرة، العديد من رؤساء وقادة الدول، إلى جانب ممُثلين عن منظمات دوليّة عديدة.
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وهنأ الرئيس ميقاتي الرئيس اردوغان بفوزه في الإنتخابات مُتمنياً للشعب التركي الصديق الخير والوئام.
ونوّه ميقاتي بالعلاقات الوطيدة بين لبنان وتركيا، شاكراً أردوغان على مبادراته المستمرّة لدعم لبنان والوقوف إلى جانبه.
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