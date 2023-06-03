بالتفاصيل.. هذه حقيقة تطويق الجيش السوري لبلدات عند الحدود مع لبنان

نفت مصادر عسكريّة وأمنيّة لبنانية وسوريّة المعلومات التي تمّ التداول بها قبل يومين عن طوق أمنيّ للفرقة الرابعة التابعة للجيش السّوري في محيط بلدات زيتا وحويك وجرماش في ريف القصير داخل الأراضي السورية المحاذية للبنان، وذلك بهدف توقيف مطلوبين لبنانيين هناك.

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وأكّدت المصادر أنه لا صحّة بتاتاً لما نُشر عن هذا الأمر، مشيرة إلى أن ما ذُكر يندرجُ في إطار أنباء خاطئة من مصادر غير موثوقة تصبُّ في خانة التكهنات بعد عملية خطف المواطن السعودي في لبنان مشاري المطيري قبل أيّام، والذي تمكنت السلطات اللبنانية من تحريره.

وفي السّياق، قال عددٌ من أهالي بلدة زيتا الحدودية أنّ الوضع هادئ جداً في تلك البلدات ولا توترات تُذكر أبداً.