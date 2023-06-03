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لبنان
بحضور المولوي.. مناورة بحريّة للدفاع المدني في صور
Lebanon 24
03-06-2023
|
15:32
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افتتح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مركز الانقاذ البحري للدفاع المدني في صور، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، والنواب قبلان قبلان، علي خريس، عناية عز الدين، حسن عز الدين، ميشال موسى وحسين جشي، مدير الدفاع المدني ريمون خطار وممثلين عن "اليونيفيل" وقادة أجهزة أمنية وعسكرية وفاعليات.
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وعلى هامش إفتتاح المركز، نفذ رجال الدفاع المدني مناورة بحريّة
تُحاكي انتشال مركب تعرض للغرق في البحر، وقد شاركت فيها طوافة تابعة للجيش عملت على نقل المصابين.
المولوي
وفي كلمة له خلال إفتتاح مركز الدفاع المدني، قال مولوي: "من مدينة صور سيدة البحار مدينة السياحة والتقدم في الجنوب، مدينة صدرت الحرف والعلم، مدينة الكبار والاوفياء والانتصار، مدينة الامام الصدر، الامام الصدر الذي ارسى التعايش والعيش المشترك والوحدة الوطنية والانفتاح والتطور والتقدم بالعقلية والذهنية اللبنانية التي بدات من أهل هذه المنطقة الجنوب".
أضاف: "سنكمل المسيرة وسنتابع مقاومة الاحتلال الاسرائيلي. سنتابعها بمقاومة الظلم والفقر والجوع والتخلف والتطرف، لان الظلم نقيض العدالة ودون العدالة لا نستطيع ان نتطور ونعمل أمن. الامن ليس فقط بالعسكر بل بالعدالة الاجتماعية وباعطاء الحقوق لكل ذي حقه، لذلك نحن معكم اليوم لنشارك إعطاء حقوق لكوكبة ابطال عملوا باخلاص للبلد".
وتابع: "عندما نقاوم الظلم والتطرف عندها نبني بلدا ودولة تشبه كل واحد فينا وتشبه كل لبناني اصيل لم يتعود الا على الانتصار".
وقال: "نريد انتخاب رئيس للجمهورية يشبه كل واحد فينا ويحقق للبنان التقدم والتطور. نريد رئيسا للجمهورية يشبه الجنوب بصموده والشمال باصالته والجبل بشموخه والبقاع بخيره وبيروت عاصمته رمز وحدته الوطنية. بيروت التي لن تقسم، نريد رئيسا قويا يغير ولا يتغير. نريد رئيسا للجمهورية يغير لبنان للافضل وعنده طموح ويلحق لبنان بركب الحضارة. نريد رئيس جمهورية عادلا وعلى مسافة واحدة من الجميع ويكون لجميع اللبنانيين. نريد رئيسا للجمهورية قويا يشبهنا، ونريده بصلابته وعدالته واحتضانه للبنان وللبنانيين. نريد رئيسا للجمهورية للتقدم وللسياحة وللعلم والانتصار".
أضاف: "نبارك لصور والجنوب وللدفاع المدني وللبنان افتتاح مركز الانقاذ البحري في صور الذي ستزينه كوكبة من عناصر الدفاع المدني بقيادة المدير العام العميد خطار"
خطار
بدوره قال خطار: "جئنا اليوم إلى صور لتدشين مركز الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بفضل غيرة الغيارى على رسالة الدفاع المدني السامية وحرصهم على الوقوف إلى جانبه في أقسى الظروف المالية والإقتصادية التي حرمته الحد الأدنى من الإمكانات التي يحتاجها للوقوف إلى جانب كل من وجد نفسه أمام خطر محدق لكن محبي الدفاع المدني كثر وأوفياء بلا حدود".
وتابع: "مركز الإنقاذ البحري الذي ندشنه اليوم هو خطوة على طريق تطوير خدمات الدفاع المدني في السهر على أمن المواطنين في البحر كما في البر، وسيضطلع بمهام البحث بالوسائل المتاحة عن الأشخاص المعرضين إلى محنة أو الواقعين فيها أو المهددين بخطر داهم في البحر وتقديم جميع أشكال المساعدة لهم، ونحن نؤكد في ذلك احترام لبنان للمواثيق والمعاهدات الدولية".
وختم: "أتقدّم بأحر التهاني إلى متطوعي الدفاع المدني بعد إعلان وزير الداخلية فوزهم في المباراة المحصورة التي خضعوا لها لتثبيتهم في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني. كذلك، أتوجه بالشكر لمعالي الوزير الذي عرفنا فيه رجل الدولة وصاحب الكلمة الذي لا يخل بالوعود، وها نحن نطوي معه 9 سنوات من النضال لأجل تنفيذ القانون الذي صدر عام 2014 لينصف المتطوعين".
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