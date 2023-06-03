بحضور المولوي.. مناورة بحريّة للدفاع المدني في صور

افتتح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مركز الانقاذ البحري للدفاع المدني في صور، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، والنواب قبلان قبلان، علي خريس، عناية عز الدين، حسن عز الدين، ميشال موسى وحسين جشي، مدير الدفاع المدني ريمون خطار وممثلين عن "اليونيفيل" وقادة أجهزة أمنية وعسكرية وفاعليات.

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وعلى هامش إفتتاح المركز، نفذ رجال الدفاع المدني مناورة بحريّة تُحاكي انتشال مركب تعرض للغرق في البحر، وقد شاركت فيها طوافة تابعة للجيش عملت على نقل المصابين.

المولوي