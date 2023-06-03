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لبنان

تحذيرٌ عاجل من خبير زلازل لبناني.. هذا ما قاله

Lebanon 24
03-06-2023 | 16:44
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نشر الخبير في علم الزلازل طوني النمر صورة تُظهر ثقباً في حائط طبيعي من الصخر في منطقة زحلة هو عبارة عن جزءٍ ظاهر من فالق كبيرٍ في المنقطة هو على الأرجح فالق اليمّونة.
 
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وفي تغريدةٍ له عبر "تويتر"، حذّر النمر بشدّة من القيام بأي تفجيرات في أماكن كهذه، محذراً من خطورة إستثنائية جراء ذلك لناحية احتثاث الزلازل.
 
وكان سكان مدينة زحلة شعروا عند الساعة الثانية والربع من بعد ظهر اليوم بهزة أرضية، سبقها دويّ قوي، وتبين أن قوتها كانت 3 درجات على مقياس "ريختر".
 
ورجّحت المعلومات الأولية أن تكون الهزّة ناجمة عن تفجير في كسارات التويتي - قضاء زحلة اليوم، الأمر الذي استدعى تحركاً من القوى الأمنية التي فتحت تحقيقاً بالأمر. 
 
 
 
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