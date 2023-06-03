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لبنان

تصريحٌ يطالُ "الوطني الحر" و "القوات".. هكذا تحدّث فرنجيّة عنهما

Lebanon 24
03-06-2023 | 16:50
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أكد النائب طوني فرنجية أنّ رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، سيعمل بجدية على معالجة موضوع النازحين السوريين وتحقيق الاستراتيجية الدفاعية في حال إنتخابه رئيساً للجمهورية.
 
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وخلال إستقباله وفداً من شباب قضاء بشري بدارته في زغرتا، قال فرنجية: "كذلك، فإن رئيس المرده سيسعى إثر وصوله إلى سدة الرئاسة لبلوغ الاصلاحات الاقتصادية الضرورية واللازمة، مما سيؤدي إلى حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والى نجاح عهده، وهذا ما يزعج مجموعة من خصومه السياسيين، اذ انهم ينظرون الى نجاح رئيس تيارالمردة كتحدّ لهم ولحجم حضورهم السياسي، بدلاً من أن يقاربوه من باب المصلحة الوطنية والمسيحية".
 
وأضاف: "غالباً ما يتكتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ضد رئيس تيار المردة في مختلف الاستحقاقات، وامام الاستحقاق الرئاسي الحالي يأخذون على فرنجية انه مرشح حزب الله، متناسين انهم في الانتخابات الرئاسية السابقة تكتلوا واجتمعوا ضد فرنجية لينتخبوا مرشح حزب الله آنذاك الرئيس السابق ميشال عون".

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