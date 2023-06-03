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لبنان

في البترون.. العثور على مواطن جثّة هامدة

Lebanon 24
03-06-2023 | 17:03
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أفادت المعلومات عن أنه تم العثور، مساء السبت، على المواطن "ط.م." جثة هامدة في بلدة كفرحي - البترون.
ورجّحت المصادر أن يكون ما حصل حادثة إنتحار، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات القضيّة.
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