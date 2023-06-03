في البترون.. العثور على مواطن جثّة هامدة

أفادت المعلومات عن أنه تم العثور، مساء السبت، على المواطن "ط.م." جثة هامدة في بلدة كفرحي - البترون.

ورجّحت المصادر أن يكون ما حصل حادثة إنتحار، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات القضيّة.