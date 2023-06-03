ما حصل أمس في زحلة أكبر من مجرد هزة.. تفجير للصخور على فالق زلزالي!

بعد أنباء عن وقوع تفجير في أحد الكسارات بمنطقة زحلة أدى إلى حدوث هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، فتحت قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي محضر تحقيق.



وشعر اللبنانيون في منطقة زحلة والبقاع بهزة أرضية بعد ظهر أمس السبت، سبقها دوي انفجار قوي، بحسب إفادات عدد كبير من المواطنين.



ولاحقا، أكد مسؤولون في المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء، أن قوة الهزة بلغت 3 درجات على مقياس ريختر، وسبقها صوت دوي قوي.



أكبر من مجرد هزة

وتبين لاحقا أن الصوت القوي الذي تحدث عنه السكان قبيل حصول الهزة، ناجم عن تفجير وقع في إحدى الكسارات بمنطقة زحلة لجدار كبير من الصخور.



وقالت وسائل إعلام إنه "بعد معاينة المكان تبين أن الانفجار ناجم عن استخدام كميات كبيرة من المواد المتفجرة التي جرى إدخالها إلى عمق الأرض".



وفجر الخبر موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط الرأي العام اللبناني، حيث اعتبر كثيرون أن غياب المحاسبة وانتشار الفساد، يقود البلاد لمزيد من الكوارث على حساب صحة الناس وسلامتهم.



وتعليقا على خبر التفجير الذي أحدث هزة أرضية، قال خبير الزلازل طوني نمر إن "الهزة الأرضية اليوم في جرود زحلة مثيرة للريبة مثل الهزة التي وقعت في السادس من أيار الماضي بمنطقة أعالي كسروان والتي وقعت في منطقة كسارات".



وطالب نمر، القوى الأمنية بأخذ الموضوع بجدية للتحقق من أسباب هذه الهزات ووقفها، "خصوصا إذا كانت ناجمة عن تفجيرات"، مضيفا أن "هكذا أعمال قد تستحث زلازل لا تحمد عقباها".



تفجير للصخور على فالق زلزالي!

وتمكن أحد الصحفيين من نشر صورة لمكان التفجير في الكسارة متحدثا عن متفجرات استخدمت لتفجير وتفتيت الصخور بهدف بيعها.



وتبين الصور بحسب نمر "حائطا طبيعيا من الصخر وهو عبارة عن جزء ظاهر من فالق كبير في المنطقة هو على الأرجح فالق اليمونة الزلزالي الذي يمر بلبنان".



وحذر نمر من "القيام بأي تفجيرات في أماكن كهذه لأن الموضوع ذو خطورة استثنائية من ناحية حثّ الزلازل".

شكراً للأستاذ عبدالله قمح @AbdlhKamh على نشر الصورة المرفقة.

الحائط في الصورة هو حائط طبيعي من الصخر وهو عبارة عن جزء ظاهر من فالق كبير في المنطقة هو على الأرجح فالق اليمونة. أحذر بشدّة من القيام بأية تفجيرات في أماكن كهذه لأن الموضوع ذو خطورة استثنائية من ناحية احتثاث الزلازل. pic.twitter.com/jbmHCJ43O3 — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) June 3, 2023 Advertisement

بدوره قال وزير البيئة ناصر ياسين: "أصدرنا قرارا بإقفال هذه الكسارة منذ مدة وهناك إشارة قضائية من المدعي العام البيئي في البقاع بختمها بالشمع الأحمر".



وأكد ياسين أنه يتابع الملف مع المدعي العام والمسؤولين الأمنيين للتحقيق بالموضوع.



تحرك متأخر للقوى الأمنية

في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وبعد جدل كبير أثاره الحادث، فتحت قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي، محضر تحقيق لتبيان ما إذا كان حصل تفجير في كسارات التويتي في قضاء زحلة.(سكاي نيوز)





