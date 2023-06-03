تنصيب أردوغان بمشاركة ميقاتي وقادة ورؤساء.. والإعلان عن الحكومة الجديدة

شكل حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الحدث الابرز على الصعيد الخارجي، وقد حضره 78 من القادة والوزراء والمسؤولين الدوليين، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، إلى جانب وزراء ورؤساء منظمات دولية.

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وقد تمثل لبنان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته، مُتمنياً للشعب التركي الصديق الخير والوئام.

كما نوّه ميقاتي بالعلاقات الوطيدة بين لبنان وتركيا، شاكراً أردوغان على مبادراته المستمرّة لدعم لبنان والوقوف إلى جانبه.

وفي خطاب تنصيبه، تعهَّد إردوغان بتنفيذ رؤية "قرن تركيا"، مع وضع دستور مدني ديمقراطي يخلصها ممَّا وصفه بـ"عهد الوصاية والانقلابات والقومية الإلزامية". وسبق أن أعلن إردوغان في أوائل عام 2022 عن البدء في العمل على مشروع دستور مدني يحل محل دستور عام 1982 المعمول به، الذي وُضع في أعقاب انقلاب عسكري شهدته البلاد.

وبعد أدائه اليمين الدستورية في البرلمان وزيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، ظهر إردوغان في حفل بقصر بيشتبه الرئاسي في العاصمة أمام نحو 4 آلاف من الحضور. وأكَّد، في حفل تنصيبه، العمل على تحقيق نهضة تنقل تركيا لمصاف القوى العالمية. وهاجم المعارضة، داعياً إياها إلى الاستفادة من "أخطائها المتكررة"، والابتعاد عن "الحسابات الصغيرة" التي كرّست ضعفها، كما قال.

وقال إردوغان إنَّه "بانتهاء الانتخابات، بدأ قرن تركيا، وفُتحت أبواب نهوض بلادنا". وأضاف: "سنحتضن 85 مليون مواطن في ولاياتنا الـ81 من دون تمييز بسبب آرائهم السياسية أو عرقياتهم أو طوائفهم، وبلا انتقام أو تصفية حسابات".

ولمَّح الرئيس التركي إلى استمرار برنامجه الاقتصادي غير التقليدي الذي تسبب في مشكلات اقتصادية وأزمات على مدى 5 سنوات، قائلاً: "سنواصل تنمية البلاد عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج"، وقال إنَّ حكومته الجديدة ستعقد أول اجتماع لها الثلاثاء.

ولاحقاً، أعلن تشكيلة الحكومة الجديدة، وعيّن هاكان فيدان الذي عمل سابقاً مديراً للمخابرات التركية وزيراً للخارجية، بالإضافة إلى تسمية جودت يلماز نائباً لرئيس الجمهورية، وتعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيراً للداخلية.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة كالتالي: يلماز تونج وزيراً للعدل، وماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد أشيق هان وزيراً للعمل والخدمات الاجتماعية، ومحمد أوز حسكي وزيراً للبيئة والتغير المناخي، وألب أرسلان بيرقدار وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية، ويشار غولر وزيراً للدفاع، ومحمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية، ومحمد فاتح قجر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي وزيراً للزراعة والغابات.



وكان أردوغان الذي يعتبر أطول زعماء تركيا بقاء في السلطة، قد حصل على 52.2 بالمائة من الأصوات بجولة الإعادة في 28 ايار متفوقاً على منافسه كمال كليتشدار أوغلو، ومدة ولايته 5 سنوات.