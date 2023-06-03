بري لن يدعو لجلسة قبل وجود مرشحين جديين ومصادره: غداً لناظره قريب

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جدد مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري امس التاكيد ان دعوته الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية مرتبطة بتاكيد وجود مرشحين جديين او اكثر.وقال المصدر لـ"الديار": "بس يصير في مرشحين جديين او اكثر سيدعو دولة الرئيس بري الى جلسة". لكنه اضاف "حتى الان لم ينجحوا في تحويل ازعور الى مرشح جدي".وحول الهجمة القائمة على الرئيس بري قال "انها محاولة تضليل واضحة لتغطية عجزهم وتغطية فشل ترشيحهم الاول للنائب ميشال معوض ومرشحهم الثاني الذي يتحدثون عنه".وقال "عندما ينجحون في تحويل ازعور الى مرشح جدي، عندئذ ان غدا لناظره قريب".وردا على حملة التهويل والتهديد التي يتعرض لها الرئيس بري قال النائب محمد خواجة: "يشير تاريخ دولة الرئيس بري الى انه شخصية لا تخضع للابتزاز او التهديد بمعزل عن نوع التهديد او من يقف خلفه اكان من الداخل او الخارج".وحول اتهام البعض له باقفال المجلس ومطالبتهم بان يدعو الى جلسة انتخاب الرئيس، قال:" ان الدعوة هي اولا من الصلاحيات الدستورية لرئيس المجلس، وثانيا انه اذا ما شعر دولته بان هناك متغيرا جديا لعقد جلسة منتجة تختلف عن الجلسات السابقة ووجود مرشحين جديين او اكثر سيدعو الى جلسة، لان الرئيس بري حريص على موقع رئاسة الجمهورية وعلى انهاء الشغور الرئاسي اليوم قبل الغد".