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لبنان

ترقب لعظة الراعي

Lebanon 24
03-06-2023 | 23:27
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تتجه الأنظار إلى العظة التي سيلقيها اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والتي ينتظر أن تتضمن اضاءات على طبيعة التحرك الذي أطلقه بعد عودته من زيارتيه للفاتيكان وفرنسا عبر جولة اتصالات مع مختلف القوى السياسية، بمن فيها "حزب الله".
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