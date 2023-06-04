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لبنان

سيّدة في لبنان تنتقم من زوجها عبر خطوة غير متوقعة.. ماذا فعلت؟

Lebanon 24
04-06-2023 | 01:06
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إندلعَ حريقٌ كبير، مساء السبت، داخل مخيّم المصري للاجئين السوريين في بلدة عرسال، ما أدى إلى تضرر عددٍ من الخيم.
وعلم "لبنان24" من مصادر متابعة أنّ الحريق مُفتعل، ويعود السبب إلى خلافٍ نشب بين رجل وزوجته، ما دفع بالأخيرة وبدافع الإنتقام إلى إحراق خيمتها قبل أن تتسع رقعة النيران باتجاه الخيم الأخرى المحاذية.
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وعلى الفور، عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، واقتصرت الأضرارُ على الماديات. 
وفي تغريدةٍ له عبر "تويتر"، ليل السبت، تطرّق  محافظ بعلبك - الهرمل إلى الحريق، مشيراً إلى أن النيران طالت 4 خيم، وقال: "هناك خيمة احترقت بالكامل في حين أن الخيم الـ3 الأخرى تضرّرت بشكلٍ جزئي".
ولفت خضر في تغريدته لى أنَّ الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات، مؤكداً أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه.
وفي سياق حديثه، ذكّر خضر النَّازحين السوريين بضرورة احترام إرشادات السلامة حفاظاً على سلامتهم. 
 
 
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