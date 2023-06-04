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لبنان

معوض منزعج ويبلغ حلفاءه "رسالة تحذير"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2023 | 01:45
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كشف نائب معارض أن رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض، مرشح المعارضة السابق، لا يخفي إنزعاجه من طريقة التوافق الفوري والسريع على خلفه جهاد أزعور، مشددا على ان هذا العتب لن يعرقل أي إعلان للمرشح الجديد.
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ويقول النائب المعارض "إن معوض كاشف عددا من حلفائه بعتبه لكنه وعدهم بالسير معهم في خيارهم الجديد بالرغم من قناعته بأن "الطرف الجديد" الذي دخل الى جانب المعارضة في هذه التسمية والتسوية لا يزال حتى اليوم يناور ويقسم الأدوار بينه وبين نوابه في التكتل الذين يرفضون حتى الساعة هذا الترشيح وهم كثر، متسائلاً عن صوتهم العالي اليوم بعدما كانوا يسيرون دوماً بقرار رئيس تيارهم دون إعتراض.
واشار المصدر الى ان معوض حمّل زملاءه مسؤولية أي إنعطافة جديدة لهذا "الطرف المستجد" الى جانبهم في التسمية.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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