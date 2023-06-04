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لبنان

نائب يُسأل عن وهاب.. هكذا أجاب!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2023 | 02:15
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خلال دردشةٍ خاصّة، سُئل أحد النواب عن الهجوم اللاذع الذي شنّه الوزير السابق وئام وهاب ضدّ كتلة "التغيير" النيابية قبل أيام، فأجاب: "لن نردّ على ذلك.. نحنُ نعرف أنفسنا، ولا داعي أبداً لإعطاء حيّز من النقاش لهجومٍ سياسي لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لنا". 
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واعتبر ذاك النائب أنّ إستهداف نواب "التغيير" باستمرار هدفهُ معروف وهو تشويه مسارهم، مشيراً إلى أنَّ هذا الأمر لن يحصُل لأن الخيارات واضحة ولا إنقلاب أصلاً على إرادة الناس الذين يعرفون "أصل وفصل" السياسيين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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