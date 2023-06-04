نائب يُسأل عن وهاب.. هكذا أجاب!

خلال دردشةٍ خاصّة، سُئل أحد النواب عن الهجوم اللاذع الذي شنّه الوزير السابق وئام وهاب ضدّ كتلة "التغيير" النيابية قبل أيام، فأجاب: "لن نردّ على ذلك.. نحنُ نعرف أنفسنا، ولا داعي أبداً لإعطاء حيّز من النقاش لهجومٍ سياسي لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لنا".

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