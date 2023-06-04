Advertisement

لبنان

حزبٌ لمناصريه: إحذروا هذا الأمر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-06-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1073999-638214655490178669.jpeg
Doc-P-1073999-638214655490178669.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سعَت دوائر "التيار الوطني الحر" خلال الأيام الماضية وبشكل "غير رسمي" إلى إبلاغ المناصرين والمحازبين عدم الإنخراط بأيّ حملة إلكترونيّة أو نقاشاتٍ تؤدي إلى "تصادم" مع مؤيدي "الثنائي الشيعي" وتحديداً مناصري "حزب الله".
Advertisement
ويأتي هذا الأمر عقب بروز توجّه لدى "التيار" يقضي بإمكانية دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي يتعارض مع "حزب الله" الذي يؤيد ترشيح رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:59 | 2023-06-04
09:48 | 2023-06-04
09:42 | 2023-06-04
08:59 | 2023-06-04
08:47 | 2023-06-04
08:43 | 2023-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website