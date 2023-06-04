بعد دخوله في إضراب عن الطعام.. هذا ما كشفه محامي نجل القذافي

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أوضح محامي هنيبعل القذافي، أن الأخير يعاني من عدة آلام في جسده، وذلك بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في لبنان.وأكد بول رومانس في اتصال مع "العربية/الحدث" أن موكله كان يعاني من عدة آلام حتى قبل إعلان إضرابه عن الطعام.كما أشار إلى أن نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز في أحد سجون لبنان هو من قرر بشكل شخصي الدخول في هذا الإضراب.إلى ذلك، شدد على أن فريق المحامين اتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عنه، قائلا: "نعمل على كافة الصعد القانونية والسياسية والقضائية، ونتواصل مع كافة المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والمعتقلين لإطلاق سراحه".ولفت رومانس إلى أن موكله موقوف منذ أكثر من 8 سنوات دون محاكمة.خطف من سوريايشار إلى أن هنيبعل الموقوف منذ العام 2015 في لبنان، بدأ أمس السبت، إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه بلا محاكمة.وكان مسلحون لبنانيون خطفوا نجل القذافي المتزوج من لبنانية من سوريا، حيث كان يقيم كلاجئ سياسي. (العربية)