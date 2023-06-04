Advertisement

لبنان

بعد دخوله في إضراب عن الطعام.. هذا ما كشفه محامي نجل القذافي

Lebanon 24
04-06-2023 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1074000-638214655708112491.png
Doc-P-1074000-638214655708112491.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح محامي هنيبعل القذافي، أن الأخير يعاني من عدة آلام في جسده، وذلك بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في لبنان.

وأكد بول رومانس في اتصال مع "العربية/الحدث" أن موكله كان يعاني من عدة آلام حتى قبل إعلان إضرابه عن الطعام.
Advertisement

كما أشار إلى أن نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز في أحد سجون لبنان هو من قرر بشكل شخصي الدخول في هذا الإضراب.

إلى ذلك، شدد على أن فريق المحامين اتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عنه، قائلا: "نعمل على كافة الصعد القانونية والسياسية والقضائية، ونتواصل مع كافة المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والمعتقلين لإطلاق سراحه".

ولفت رومانس إلى أن موكله موقوف منذ أكثر من 8 سنوات دون محاكمة.

خطف من سوريا
يشار إلى أن هنيبعل الموقوف منذ العام 2015 في لبنان، بدأ أمس السبت، إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه بلا محاكمة.

وكان مسلحون لبنانيون خطفوا نجل القذافي المتزوج من لبنانية من سوريا، حيث كان يقيم كلاجئ سياسي. (العربية)





لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:59 | 2023-06-04
09:48 | 2023-06-04
09:42 | 2023-06-04
08:59 | 2023-06-04
08:47 | 2023-06-04
08:43 | 2023-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website