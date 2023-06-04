25
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عين الخارج على جهود الداخل الرئاسية وحدة المعركة تتصاعد
مروان القدوم Marwan Kaddoum
|
Lebanon 24
04-06-2023
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما يشهده الملف الرئاسي من تقلبات في ظل المواقف التي تتظهر مؤخرا لا يشي بأن الانتخابات الرئاسية حاصلة وإن قصر بعبدا يستعد لاستقبال رئيس جديد للبلاد ، فاستقرار رأي الكتل النيابية ولاسيما المنضوية تحت لواء المعارضة مع "التيار الوطني الحر" وبعض النواب المستقلين على اسم الوزير السابق جهاد ازعور لا يعني أن الملف قد حسم ، وليس في مقدور "الثنائي الشيعي" في الوقت عينه قلب النتيجة لمصلحته وضمان فوز مرشحه رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية . قد تمضي اسابيع وأشهر ولن يكون هناك من تبديل في المعطيات، وتكتيكات القوى السياسية المتناحرة في ما بينها لأحداث ما يسمى بخرق نوعي لن تنجح على الإطلاق ، لكن هل ان ذلك يعني عدم قيام أي تدخل خارجي وأن المسألة باتت في معظمها تتصل بقرار الداخل حتى وإن ظل هذا الداخل على تخبطه وتعطيله القدرة على انتخاب رئيس للبلاد ، مع العلم ان التلويح بالعقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية يتخذ طابع التهديد الكلامي من دون أي تنفيذ.
Advertisement
يظن كثيرون أن الحراك الخارجي سيأتي في وقت ما بمفعول مباشر على ملف الاستحقاق الرئاسي، وأن تجنب الحديث عن اسماء لا يعني أن هناك نوعا من الفيتو عليها، انما المسألة تتعلق بانتظار إدارة الداخل للاستحقاق. ومن هنا فإن تمنع الدول المعنية بهذا الاستحقاق عن الأدلاء بأي موقف بشأن ترشيح ازعور يعطي الدليل الأوضح على الوقوف على الحياد، حتى وإن كان هناك إطلاع مسبق على نشاط ازعور الحالي والسابق لاسيما في الاقتصاد .
سيبقى ازعور وفرنجية مرشحين متنافسين لكن ليس كما حال معوض وفرنجية، لأن الفارق الوحيد هو احتساب غالبية أصوات القوى المسيحية لمصلحة ازعور حتى وإن لم تكن كفيلة بانتخابه، هذا ما تؤكده أوساط سياسية لـ " لبنان٢٤" معربة عن اعتقادها بأنه حتى، وإن جاء إعلان تبني الترشيح متكاملا من هذه القوى ، فأن انتخابه غير مضنون وبالتالي سيمر وقت ويبقى التمسك بأزعور قائما إلى حين بروز ملامح تسوية خارجية بسلة كاملة دون تجزئة الحلول الواجب اعتمادها وهذه النقطة أيضا تحتاج إلى انضاج معين لأن المرشحين سيتبدلون حكما في هذه الحالة.
وترى الأوساط نفسها أن الرصد الخارجي لما يسجل من تطور محلي بشأن الترشيحات والمواقف السياسية يتواصل، وتحرك السفراء في لبنان قد ينطلق في مرحلة لاحقة انطلاقا من استطلاع موعد جلسة الانتخاب، لاسيما وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد عدم إقفال باب المجلس وانه عندما تقوم ترشيحات جدية فإن مسألة الدعوة تصدر فورا، قائلة أن هذا التحرك يعد عاديا؛ ولكن لا يدفع في اتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي .
ما هو المرتقب إذا؟ تفيد هذه الأوساط أن الأميركيين والفرنسيين على رأيهم القائل أن الملف داخلي ولكن التأخير فيه لا يخدم أحدا وبالتالي ما من مسعى جديد على الإطلاق في حين أن المملكة العربية السعودية بدورها قالت كلمتها في هذا الملف لجهة أنها لا تضع أي فيتو على أحد والسفير السعودي وليد البخاري ابلغ ذلك إلى المعنيين. هذه الصورة تعني في المختصر ان الخارج سيبقى على مسافة واحدة من الجميع وعلى حياده لحين حصول الوقت المناسب، مؤكدة أن هناك فرصة للداخل كي ينجز ما عليه قبل أي خطوة أخرى، وهذا لا يعني تدخلا بالشؤون الداخلية أكثر منه وضع الأمور في نصابها أو توجيه الموضوع كما يجب عبر التفاهم الذي يعد مفقودا اليوم ..
وتكرر الاوساط القول إن المعركة الرئاسية قد تشتد فصولا والتصريحات الأخيرة خير دليل، والمعارضة و" التيار الوطني الحر أمام اختبار إثبات أن مرشحهما ليس مرشح مناورة وفريق الممانعة لا يريد أن يكسر وبالتالي لن يخرج من هذه المعركة أي منتصر لا بل هناك توقعات بأن تبقى البلاد أسيرة الشغور. وفي هذا الوقت تبقى التحضيرات في القصر الجمهوري لساعة الصفر الرئاسية قائمة تحسبا لأي مفاجأة.
صحيح ان هناك مرحلة جديدة بعد ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور إلا أن إشكالية النصاب تتصدر الاستحقاق مع تفاصيل متممة عن الرئيس وفريق عمله ورئيس الحكومة العتيد وشكل الحكومة.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشتباكٌ عنيف في بيروت.. سقوط جرحى وتوتر كبير!
Lebanon 24
إشتباكٌ عنيف في بيروت.. سقوط جرحى وتوتر كبير!
16:34 | 2023-06-03
03/06/2023 04:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة من "النافعة".. دولاراتٌ تُدفع لقاء أمرٍ غير متوقع!
Lebanon 24
فضيحة جديدة من "النافعة".. دولاراتٌ تُدفع لقاء أمرٍ غير متوقع!
14:14 | 2023-06-03
03/06/2023 02:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-06-03
03/06/2023 11:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مدفعي وإطلاق صواريخ في منطقة لبنانيّة.. فيديو يرصدُ الرّاجمات!
Lebanon 24
قصفٌ مدفعي وإطلاق صواريخ في منطقة لبنانيّة.. فيديو يرصدُ الرّاجمات!
12:22 | 2023-06-03
03/06/2023 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تهزّ زحلة وحديثٌ عن إنفجار.. ماذا فعل الجيش؟
Lebanon 24
هزة أرضية تهزّ زحلة وحديثٌ عن إنفجار.. ماذا فعل الجيش؟
14:10 | 2023-06-03
03/06/2023 02:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مروان القدوم Marwan Kaddoum
أيضاً في لبنان
09:59 | 2023-06-04
وقع بقبضة الجيش خلال انتقاله من البقاع إلى بيروت.. هذا ما ضبط بحوزته (صورة)
09:48 | 2023-06-04
توضيح من مصلحة تسجيل السيارات.. ما قصة المئة دولار؟
09:42 | 2023-06-04
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
08:59 | 2023-06-04
كريدية يعلن عودة السنترال الى العمل في هذه المنطقة
08:47 | 2023-06-04
مسؤول أسترالي كبير يزور لبنان هذا الأسبوع.. هذه الملفات محور اهتمامه
08:43 | 2023-06-04
الراعي التقى فرنجية وباسيل ولهذا لم يقابل جعجع.. وهذا ما أبلغه لنصرالله عبر المطران عبد الساتر
فيديو
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
Lebanon 24
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
02:33 | 2023-06-04
04/06/2023 17:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-06-03
04/06/2023 17:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
08:00 | 2023-06-02
04/06/2023 17:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact