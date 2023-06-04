Advertisement

لبنان

إيهاب حمادة: سنكون دائماً في موقع المتحاورين والمتفاهمين

Lebanon 24
04-06-2023 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1074022-638214718398179028.png
Doc-P-1074022-638214718398179028.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة جميع الأفرقاء في لبنان إلى "التفاهم والحوار في الاستحقاقات المقبلة، ومنها انتخاب رئيس لجمهورية كل لبنان واللبنانيين كما ينص الدستور، وليس محسوباً على طائفة واحدة ولا على مذهب واحد".
Advertisement

وخلال لقاء سياسي حاشد نظمته السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في صالة كنيسة بلدة القاع في البقاع الشمالي، قال حمادة: "سنكون دائماً في موقع المتحاورين والمتفاهمين وسنبلغ الهدف في الوصول إلى رئيس للجمهورية. ليس لدينا ترف في الوقت لننجز استحقاقاتنا، ونعرف تماماً أن رئيس الجمهورية يشكل المفتاح الرئيسي لتجاوز الأزمات من خلال انتظام عمل المؤسسات، وتشكيل حكومة منتظمة كاملة المواصفات يقع على عاتقها وضع البرنامج والخطط والذهاب إلى تنفيذها لتعود الحياة إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية".

تابع: "هناك استحقاقات كثيرة مرت على البلد وأنجزناها من خلال التفاهم وعندما تم تحكيم غير التفاهم والحوار دفعنا جميعا أثمانا غالية".

أضاف: "نحن في لبنان بمختلف الطوائف والمذاهب والانتماءات السياسية، كل منا يعلم أننا سنجلس ذات لحظة على طاولة حوار لنصل إلى بر أمان بتفاهم كل اللبنانيين".
 
وفي الختام، دعا حمادة إلى تغليب مصلحة اللبنانيين من خلال الوحدة وتضافر الجهود للنهوض بالبلد قد المستطاع، مشدداً على ضرورة عدم الإلتفات إلى الخارج. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:59 | 2023-06-04
09:48 | 2023-06-04
09:42 | 2023-06-04
08:59 | 2023-06-04
08:47 | 2023-06-04
08:43 | 2023-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website