إيهاب حمادة: سنكون دائماً في موقع المتحاورين والمتفاهمين

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وخلال لقاء سياسي حاشد نظمته السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في صالة كنيسة بلدة القاع في البقاع الشمالي، قال حمادة: "سنكون دائماً في موقع المتحاورين والمتفاهمين وسنبلغ الهدف في الوصول إلى رئيس للجمهورية. ليس لدينا ترف في الوقت لننجز استحقاقاتنا، ونعرف تماماً أن رئيس الجمهورية يشكل المفتاح الرئيسي لتجاوز الأزمات من خلال انتظام عمل المؤسسات، وتشكيل حكومة منتظمة كاملة المواصفات يقع على عاتقها وضع البرنامج والخطط والذهاب إلى تنفيذها لتعود الحياة إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية".تابع: "هناك استحقاقات كثيرة مرت على البلد وأنجزناها من خلال التفاهم وعندما تم تحكيم غير التفاهم والحوار دفعنا جميعا أثمانا غالية".أضاف: "نحن في لبنان بمختلف الطوائف والمذاهب والانتماءات السياسية، كل منا يعلم أننا سنجلس ذات لحظة على طاولة حوار لنصل إلى بر أمان بتفاهم كل اللبنانيين".