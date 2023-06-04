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لبنان

الراعي: نبارك كل خطوةٍ تصبّ باتجاه التوافق على إنتخاب رئيس

Lebanon 24
04-06-2023 | 03:48
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أكّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي مُباركته كلّ خطوة تصبّ باتجاه التوافق على إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، منتقداً السياسيين الذين لم يسارعوا وسط الإنهيار الكامل والفراغ إلى التفاهم لإنجاز الإستحقاق الرئاسي. 
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وفي عظة الأحد، قال الراعي: "لو يستحضر سياسيو لبنان الله في ممارساتهم، لانتخبوا رئيساً خلال آخر شهرين من ولاية عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، لكنهم لم يفعلوا ذلك".
وأردف: "نبارك كل خطوة بعيداً عن مقولة غالب ومغلوب البغيضة لأن ذلك سيؤدي إلى شرخٍ كبير في حياة الوطن. إنَّ رجال السياسة عندنا مدعوون لممارسة عملهم السياسي خدمة للخير العام، والخروج من إطار أنانياتهم ومصالحهم الخاصة". 


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