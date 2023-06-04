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لبنان

سرقة بـ"آلاف الدولارات" في الجنوب.. هذا ما استولى عليه أحد السارقين

Lebanon 24
04-06-2023 | 03:58
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ادّعى المواطن "م.ع.ط." (مواليد 1988 - كفرتبنيت) أمام مخفر النبطية ضدّ مجهول، بجرم سرقة مجوهراتٍ عائدة لزوجته من دون وجود كسر وخلع.
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد قُدّرت قيمة المسروقات بـ3500 دولار وتولّى مخفر النبطية التحقيق. 
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