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لبنان
سرقة بـ"آلاف الدولارات" في الجنوب.. هذا ما استولى عليه أحد السارقين
Lebanon 24
04-06-2023
|
03:58
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ادّعى المواطن "م.ع.ط." (مواليد 1988 - كفرتبنيت) أمام مخفر النبطية ضدّ مجهول، بجرم سرقة مجوهراتٍ عائدة لزوجته من دون وجود كسر وخلع.
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد قُدّرت قيمة المسروقات بـ3500 دولار وتولّى مخفر النبطية التحقيق.
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