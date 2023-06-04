خواجة: أزعور لا يمتلك رؤية إصلاحية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة في حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان" أنّ طرح إسم الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، هدفه تطويق ترشيح رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية، معتبراً أنّ "أزعور لا يمتلك رؤية إصلاحية ولا يتمتع بهذه الميزة".

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وعن الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس، كشف خواجة أن الكثير من النواب تمنوا على رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم الدعوة الى جلسات انتخاب بعد انعقاد 11 جلسة، وسأل: "إذا عقدنا جلسة وشعروا بأن هناك حظوظاً أكبر لفرنجية هل سيؤمّنون النصاب؟".

وفي سياق حديثه، أشار خواجة إلى أنّ "تأمين النصاب ليس مبدئياً لدى المعارضة"، مُشدداً على أن كتلة التنمية والتحرير مصرة على ترشيح فرنجية.

وعن العقوبات المطروحة على المسؤولين عن تعطيل الانتخابات الرئاسية، أكّد خواجة أنّ بري لا يخضع للابتزاز والتهديد أي أنّ موضوع العقوبات لا يهم "أمل"، مضيفًا: "علاقاتنا واضحة امام الصديق كما امام الخصم".



