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لبنان

عصابة تنشط بعمليات سرقة السيّارات من طرابلس.. اثنان من أفرادها بقبضة المعلومات

Lebanon 24
04-06-2023 | 04:13
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة عمليات سرقة السيّارات من مختلف المناطق اللبنانية، تقوم القطعات المختصة في شعبة المعلومات بتحليل ومقاطعة المعلومات الواردة اليها، واستثمارها لكشف هوية المتورطين في تلك العمليات وملاحقتهم وتوقيفهم.
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ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي أجرتها هذه القطعات، توصّلت الى تحديد عصابة تقوم بعمليات سرقة سيارات من طرابلس، ومن بين أفرادها كل من:

-       ج. ع. (مواليد عام 2000، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة

-       ي. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)

بتاريخ 23-5-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريات الشعبة على متن فان نوع "هيونداي" لون فضي في محلة مشمش/قضاء عكار حيث عملت على توقيفهما بكمين محكم وضبط الفان الذي تبيّن أنّه مسروق، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على هاتفين خليويين.

بالتحقيق معهما، اعترفا باشتراكهما بنقل سيارات مسروقة من محلة طرابلس الى محلة مشمش لقاء بدل مادّي، واعترف الأول بقيامه سابقاً بنقل حوالى /5/ سيارات مسروقة من المحلة المذكورة.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.


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