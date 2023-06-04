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لبنان

أمطار خفيفة وضباب.. هكذا سيكون الطقس في حزيران!

Lebanon 24
04-06-2023 | 05:03
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضبابٍ على المرتفعات واستقرارٍ بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات الشمالية.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة من دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران خلال الأيام المقبلة. 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة مئوية في بيروت. 

 
الطقس المتوقع في لبنان
 
اليوم: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح من دون معدلاتها الموسمية يحتمل تساقط أمطار خفيفة خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية. 
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضبابٍ على المرتفعات واستقرارٍ بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات الشمالية.
الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات الشمالية، يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية. 
الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران. 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 28 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و 35 كم/س. 

- الانقشاع: جيد . 

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 85 % .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء:  22°م. 

- الضغط الجوي:  761 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,27    ساعة غروب الشمس: 19,45 .

لبنان

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