الأحداث تتسارع في المنطقة.. عودة: التعطيل لم يعد يجدي

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إلى أنّ "سفينة لبنان تفتقر إلى ربّان وإلى طاقم ذي اختصاص يعاونه".



وسأل في عظة قداس الأحد: "من يعمل على إنقاذ البلد ومن يدفع نحو الاصلاحات الضرورية ومن يطبّقها إن لم يكن هناك رئيس وحكومة؟".

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وأشار الى أن "الأحداث تتسارع في المنطقة والدول تستجيب لمصالحها ولحاجات أبنائها. وحده لبنان محكوم بالفراغ والضياع والغموض، فيما شعبه يعاني وموارده تُستنزَف"، لافتاً إلى "أننا بحاجة الى رجاحة العقل وبُعد النظر وسعة الصّدر".



كما شدّد على أنّ "التعطيل لم يعد يجدي والاستعلاء والهيمنة لا يقودان الى مكان آمن بل يولّدان ردّة فعل سلبية ضارّة"، داعياً إلى "ضرورة التعقّل وتقديم المصلحة العامة على كلّ مصلحة".