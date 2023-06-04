خرق مقابل رأس الناقورة.. إليكم ما أعلنه الجيش

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان أنه "بتاريخ 3 / 6 /2023 الساعة 7.15 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 270 مترا ولمدة ساعة و 10 دقائق. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

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