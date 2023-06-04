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لبنان

مهرجان للسياحة التجميليّة في الشوف

Lebanon 24
04-06-2023 | 05:10
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استضافت بلدة دير القمر الشوفية، حفل إطلاق مهرجان "pearl awards"الدولي، موضة صيف 2023 للعرائس، في فندق auberge des Emirs، برعاية وزارة السياحة ممثلة بسارين عمار، وحضور ممثلة وزارة الخارجية والمغتربين القنصل سوزان ياسين موزي، ممثلة النائب تيمور جنبلاط منال سعيد وعدد من السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية العربية، وشخصيات سياسية واجتماعية واعلامية.
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فكرة المهرجان الذي شارك فيه مزينون، خبراء بشرة، خبراء تجميل ومصممون عالميون من لبنان والعالم العربي، بدأت مع المزين مكرم الشامي "الساعي إلى إبراز مهارات وإبداع المزينين اللبنانيين ، وتلقفتها الناشطة الاجتماعية والمستشارة الدولية ميشال فياض، وحولتها الى واقع،  حيث تم تنظيم مهرجان" Pearl awards، لإطلاق الموضة من" الريف اللبناني الجميل إلى العالم".
 
 

تخلل الحفل الذي قدمته الاعلامية سناء ضو، عرض مباشر للمزينين: مكرم الشامي، طلال طبارة ، عباس عوالة، رون غرز الدين،  السيدة زهيرة شريط رئيسة الفرع النقابي للحلاقة والتجميل مع اتحاد التجار والحرفيين  ومدربة دولية، السيدة منصورة بن سلطانة مدربة دولية للبشرة بدون جراحة، وشاركت فيه ملكة جمال القارات رنا خطار.

المصدر: الوكالة الوطنية
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