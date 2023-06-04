مهرجان للسياحة التجميليّة في الشوف

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استضافت بلدة دير القمر الشوفية، حفل إطلاق مهرجان "pearl awards"الدولي، موضة صيف 2023 للعرائس، في فندق auberge des Emirs، برعاية وزارة السياحة ممثلة بسارين عمار، وحضور ممثلة وزارة الخارجية والمغتربين القنصل سوزان ياسين موزي، ممثلة النائب تيمور جنبلاط منال سعيد وعدد من السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية العربية، وشخصيات سياسية واجتماعية واعلامية.فكرة المهرجان الذي شارك فيه مزينون، خبراء بشرة، خبراء تجميل ومصممون عالميون من لبنان والعالم العربي، بدأت مع المزين مكرم الشامي "الساعي إلى إبراز مهارات وإبداع المزينين اللبنانيين ، وتلقفتها الناشطة الاجتماعية والمستشارة الدولية ميشال فياض، وحولتها الى واقع، حيث تم تنظيم مهرجان" Pearl awards، لإطلاق الموضة من" الريف اللبناني الجميل إلى العالم".